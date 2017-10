Di Francesco: Alla Roma è mancato il gol

ROMA, 14 OTT - "E' stata una partita nella quale il Napoli ha fatto meglio nel primo tempo poi, nella ripresa, siamo tornati alle origini: ho spostato Nainggolan, visto che in molti mi dicono che deve giocare in quella posizione, li ho voluti accontentare e ci è mancato solo il gol. Poi, se guardiamo i dati, vediamo che ci siamo praticamente divisi il possesso palla e questo è raro per il Napoli che di solito ha percentuali molto alte in questa statistica". Così Eusebio Di Francesco commenta la sconfitta contro i partenopei. "Il Napoli nel primo tempo ha avuto troppo il pallino del gioco e questo non mi è piaciuto - sottolinea -. Le partite si possono riprendere e vincere anche nel finale, ci è mancato il guizzo vincente contro una squadra forte. Noi abbiamo anche molte assenze che ci hanno penalizzato ma sono contento di quello che la squadra ha messo in campo: non abbiamo mollato niente e abbiamo concesso pochissimo al Napoli. Il Napoli fino a questo momento ha distrutto gli avversari, con noi non è successo".