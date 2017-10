Serie A: Roma-Napoli 0-1

ROMA, 14 OTT - Al Napoli basta una rete dopo 20' di Lorenzo Insigne per regalarsi l'ottava vittoria su altrettante partite e portarsi a 24 punti in classifica, vale a dire a +5 sulle seconde (anche se l'Inter deve ancora giocare). La Roma cade comunque in piedi, per effetto di una prova d'orgoglio che ha tenuto in apprensione fino alla fine gli avversari. I giallorossi avrebbero anche potuto pareggiare, ma un colpo di testa di Fazio è stato deviato sul palo alla propria destra da Reina.