Derby Milano: tutto esaurito, è record

MILANO, 14 OTT - Quasi cinque milioni d'incasso per il derby tra Inter e Milan di domani sera: è il nuovo primato per il calcio italiano. Ad annunciarlo la stessa società nerazzurra, su Twitter. "#InterMilan sold out! Oltre 4,8 milioni d'incasso, record assoluto per il calcio italiano #DerbyMilano". Il calcio d'inizio al Meazza è previsto per le 20,45.