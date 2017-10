Inzaghi: Impresa per storia della Lazio

ROMA, 14 OTT - "Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Ho detto alla squadra che avremmo dovuto fare meglio negli ultimi 16 metri, perché non stavamo andando male. Dovevamo essere più determinati, anche se non avevamo rischiato molto a parte il gol subito. Per vincere a Torino dovevamo fare di più, ma avevo la sensazione che potevamo farcela perché, quando andavamo in avanti, c'erano le situazioni per colpire". Così Simone Inzaghi commenta la vittoria della Lazio sulla Juventus. "Nel secondo tempo siamo scesi in campo più liberi nella mente e abbiamo fatto le giocate che ci riescono di solito - aggiunge -. Una vittoria che fa ricredere i critici? Ma adesso è normale e giusto che si parli di questi ragazzi che hanno fatto un'impresa storica. Da due anni nessuno vinceva in casa della Juve e vanno fatti i complimenti ai ragazzi che hanno realizzato qualcosa di straordinario". "Obiettivo Champions? Dobbiamo stare sereni, è giusto che i ragazzi si godano questa vittoria, ma sono passate solo otto partite", conclude.