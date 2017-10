Allegri, lasciati 5 punti in due partite

ROMA, 14 OTT - "Dobbiamo lavorare sui cali di concentrazione, le avvisaglie c'erano già state a Bergamo, contro il Sassuolo e con il Torino. Abbiamo pagato caro un momento di disattenzione, abbiamo lasciato 5 punti per strada in due gare: non abbiamo ancora capito che per vincere il campionato bisogna combattere e fare fatica tutti i giorni". Lo ha detto Massimiliano Allegri, a Premium Sport, dopo la sconfitta della sua Juventus contro la Lazio. "Abbiamo lottato, ma a tratti siamo stati troppo leggeri - ha aggiunto il tecnico - Poi i ragazzi sono straordinari e hanno dato tutto come sempre. Abbiamo trovato una buona Lazio, dopo la sosta era la peggiore da affrontare. Qualche giocatore è arrivato stanco, qualcuno è infortunato, ma non cerco scuse. Il campionato, comunque, è ancora lungo. Secondo errore dal dischetto di Dybala? Continuerà a tirare i rigori, anche se deve farlo con più cattiveria. Deve stare sereno, nel calcio ci sono questi momenti che vanno affrontati tranquillamente e con la giusta cattiveria agonistica".