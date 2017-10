Dortmund frana, ko in casa contro Lipsia

ROMA, 14 OTT - Il Borussia Dortmund perde in casa contro il Lipsia per 3-2, ma resta in vetta alla classifica della Bundesliga. Nel giorno della cinquina del Bayern Monaco al Friburgo, in occasione della prima di Heynckes sulla panchina dei campioni di Germania, i gialloneri affondano, malgrado il gol del vantaggio del solito Aubameyang, che apre la danza del gol al 4'. Sabitzer pareggia al 10' e gli ospiti vanno in vantaggio al 25' con Poulsen, quindi calano il tris al 4' della ripresa con Augustin. Al 19' Aubameyang riporta sotto il Dortmund che, però, si arrende e resta a 19 punti, contro i 17 del Bayern Monaco e i 16 del Lipsia, dopo otto partite. L'Hoffenheim si ferma a 15, per effetto del pareggio casalingo di oggi (2-2) con Augusta.