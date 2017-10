Serie A: Juventus-Lazio 1-2

ROMA, 14 OTT - La Lazio ha battuto 2-1 la Juventus nello Stadium, dopo il vantaggio dei bianconeri 23' del primo tempo con Douglas Costa. Nella ripresa Ciro Immobile ha ribaltato la situazione, battendo Buffon al 2' per il pareggio e poi raddoppiando al 9' su calcio di rigore, concesso per un fallo del portiere di casa. Al 94' i bianconeri hanno fallito un rigore con Dybala, concesso per un fallo di Patric con l'ausilio della Var: Strakosha ha ipnotizzato l'argentino dal dischetto.