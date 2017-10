Rosetti: Problemi Var, ma strada giusta

TRENTO, 14 OTT - La Var ha aperto la porta al futuro del calcio, indietro non si torna: si può riassumere così il pensiero di Roberto Rosetti, responsabile del progetto Var in Italia. "Sappiamo tutto e - spiega l'ex arbitro, nel corso dell'Hackathon di calcio, a Trento - siamo coscienti dei limiti tecnici, dei problemi esistenti. Sappiamo che ci sono stati alcuni errori". "D'altra parte - prosegue - stiamo utilizzando la Var da soli due mesi ed è normale che siano necessari taluni aggiustamenti. In altri Paesi la tecnica è più matura, e quindi la Var funziona meglio". Ripensamenti? Neanche a parlarne: perché per Rosetti, è in ballo la giustizia nel calcio.