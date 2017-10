Bologna: Claudio Fenucci confermato ad

BOLOGNA, 14 OTT - Claudio Fenucci è stato confermato amministratore delegato del Bologna Fc per il prossimo triennio. Lo ha deciso l'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio e nominato il management che sarà in carica fino al 30 giugno 2020. Insieme al presidente Joey Saputo e all'ad Fenucci, del consiglio d'amministrazione faranno parte Joe Marsili e Anthony Rizza, mentre il collegio sindacale sarà formato dal presidente Francesco Catenacci e dai sindaci Renato Santini e Massimo Tamburini. "Si è chiuso oggi - ha detto Saputo - il primo triennio della nostra gestione. E' stata per il nostro Club una fase importante, in cui si sono affrontati aspetti rilevanti legati alla riorganizzazione societaria e alla ristrutturazione finanziaria, con una composizione del cda che rifletteva anche le necessità derivanti dall'acquisizione. Abbiamo voluto rendere il club più simile alle altre società private del mio gruppo, in cui i cda sono più ridotti e composti principalmente dalle figure operative".