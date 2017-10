Tare,per Milinkovic offerte oltre 70 mln

ROMA, 14 OTT - "Milinkovic vale 70 milioni? Il valore lo fa il campo: sono arrivate anche proposte più alte per lui ma non dalla Juve. Lo considero un giocatore dai margini di miglioramento importanti: farà una carriera di livello. Comunque ha rinnovato il contratto sei mesi fa, perché sta molto bene nella Lazio e anche noi speriamo possa essere un nostro simbolo per il futuro". Lo ha detto il ds della Lazio, Igli Tare, parlando a Premium sport, prima della partita di Torino, contro la Juve. "Cosa manca alla Lazio per vincere in casa della Juve? Abbiamo sofferto molto questo stadio nelle scorse stagioni, ma questa Lazio è diversa, ha due giocatori come Luis Alberto e Lucas Leiva che fanno giocare bene tutta la squadra ha aggiunto l'albanese -. In questo stadio è difficilissimo vincere, ma il calcio è così; anche in Supercoppa, le statistiche erano contro di noi, ma siamo riusciti a battere i bianconeri''.