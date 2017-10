Premier: City vola in vetta, Chelsea ko

ROMA, 14 OTT - Un Manchester City spettacolare travolge 7-2 lo Stoke City e vola solitario in testa alla Premier che vede invece adesso il Chelsea - inaspettatamente battuto 2-1 dal fanalino di coda Crystal Palace - lontano 9 punti (ne ha 13). Copertina di diritto per la squadra di Guardiola, prossimo avversario del Napoli in Champions martedì, che continua a macinare gioco e gol: oggi ne ha messi ben sette nella porta del povero Butland (doppietta di Gabriel Jesus e reti di David Silva, Sterling, Fernandinho, Sanè e Bernanrdo Silva) contro le due incassate da Edesron (Diouf e autogol Walker). Non è andata bene al Chelsea di Conte, prossimo avversario della Roma in Champions, che incassa il terzo stop in campionato (il secondo di fila), questa volta ancora più pesante perchè arrivata contro una squadra, il Crystal Palace, reduce da otto ko di fila e senza gol sempre nelle ultime otto. E' finita 2-1 con autogol di Azpilicueta (11' pt), subito pareggiato da Babayoko (18') e al match-winner Zaha per il 2-1.