Marotta,Milinkovic talento,ma no offerta

ROMA, 14 OTT - "Tare ha detto che non ha ricevuto offerte da parte della Juve per Milinkovic Savic? Sì è vero. E confermo anche che è un talento molto importante. Le voci su Inzaghi come prossimo allenatore della Juve? Siamo assolutamente indifferenti a queste voci, abbiamo un allenatore dalle grandi capacità e che ha un contratto di molti anni con noi". Lo dice Beppe Marotta, ad della Juve, parlando a Premium sport. "E' vero, comunque, che Inzaghi sta facendo una buona carriera - aggiunge - sta dimostrando di essere uno dei migliori giovani allenatori, come Di Francesco, e il futuro per lui sarà importante. Ma noi siamo contenti, fieri di avere Allegri in panchina. Più dispiaciuti per la panchina di Dybala con l'Argentina o per la non convocazione di Higuain? In Argentina c'è un extraterrestre ed è difficile trovare i partner offensivi da affiancare a Messi".