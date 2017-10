Bayern a suon di gol, 5-0 al Friburgo

ROMA, 14 OTT - Il dopo-Ancelotti comincia a suon di gol, per il Bayern Monaco, sulla cui panchina ha esordito oggi l'ex centravanti Jupp Heynckes, protagonista del 'triplete' sempre alla guida dei rossi bavaresi, ma nel 2013. I campioni di Germania in carica hanno strapazzato il Friburgo, sconfitto 5-0 nell'Allianz arena. Ha aperto il festival del gol un'autorete di Schuster al 7', ha raddoppiato Koman al 42' e Thiago Alcantara ha calato il tris al 18' del secondo tempo. Poker di Lewandowski al 30' e cinquina del terzino destro Kimmich al 90'. Bayern Monaco sempre secondo in classifica, ma già rigenerato dall'esperienza di Heynckes.