Rastelli"stiamo bene,raccogliamo frutti"

CAGLIARI, 14 OTT - Sfida rossoblù per la salvezza. E per gli allenatori: chi perde rischia di pagarla cara. Fra Cagliari e Genoa (Sardegna Arena ore 15) è, dopo tre gare perse di fila senza fare un gol, già partita della verità anche per Rastelli. Ma il mister è concentratissimo sulla partita. "Sto come sempre. La squadra ha lavorato in maniera egregia - ha detto il tecnico - e vogliamo raccogliere i frutti di questo lavoro: dobbiamo dare il meglio di noi stessi per portare a casa la vittoria". Partita molto delicata. "Che cosa temo di più? - spiega il tecnico - noi stessi: vorrei rivedere la squadra che sino a Ferrara aveva soddisfatto tutti. Non possono essere tre sconfitte a scalfire entusiasmo e voglia di crescere". Il momento no? "Sono periodi che ci stanno - commenta Rastelli - bisogna avere equilibrio, sappiamo qual è il nostro percorso e qual è il nostro obiettivo". La novità potrebbe essere Van der Wiel sulla fascia destra: "È nelle condizioni - ha precisato - per poter scendere in campo".