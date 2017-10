Ronaldo decide, R. Madrid vince a Getafe

ROMA, 14 OTT - Nell'attesa della supersfida di stasera sul terreno del nuovo Wanda metropolitano, a Madrid, fra Atletico e Barcellona, il Real di Zinedine Zidane non molla e va a vincere sul campo del Getafe per 2-1. I 'blancos' hanno risolto il match a 5' dal 90', grazie alla rete del solito Cristiano Ronaldo, servito da Isco, dopo che Banzema - al rientro dopo uno stop per infortunio - aveva aperto le marcature al 39' del primo tempo, e Molina aveva pareggiato all'11' della ripresa. Real Madrid secondo nella Liga, ma con una partita in più (otto contro sette), a -4 dal Barcellona capolista e davanti al Siviglia, oggi sconfitto, dunque fermo a 16 punti.