Dybala in panchina,Allegri sceglie 4-3-3

TORINO, 14 OTT - Parte dalla panchina la partita di Paulo Dybala contro la Lazio. L'attaccante argentino, reduce dal lungo impegno per le qualificazioni Mondiali dell'Argentina, non è stato inserito nell'undici titolare da Allegri, che ha scelto il 4-3-3 con Higuain punta centrale supportato da Douglas Costa e Mandzukic. A centrocampo col ritrovato Khedira e Matuidi c'è Bentancur, Barzagli in difesa. Nella Lazio, Simone Inzachi schiera Luis Alberto a supporto di Immobile nel 3-5-2. Occhi puntati su Milinkovic, sul quale la Juve ha da tempo messo gli occhi.