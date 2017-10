Mirabelli: Petkovic a Milan?Fantascienza

MILANO, 14 OTT - "Io a Lisbona per Petkovic? Fantascienza. È grave solo pensarlo. Bando alle chiacchiere e tutti uniti per il derby di Milano". Con questo tweet, il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, smentisce le indiscrezioni di un presunto interessamento per l'attuale ct della Svizzera. Voci che si sono diffuse per la presenza di Mirabelli in tribuna durante la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali tra Portogallo e Svizzera. Mirabelli accompagna il tweet con una foto in cui stringe la mano con Montella e l'ad Fassone, immagine scattata al momento della firma del tecnico sul rinnovo di contratto con il Milan.