Genoa: Centurion non convocato,è giallo

GENOVA, 14 OTT - Una esclusione che fa rumore quella di Ricardo Centurion dalla lista dei convocati per la trasferta del Genoa a Cagliari. Centurion, esterno offensivo di centrocampo argentino, non è partito con i compagni per un generico "non al meglio" ma al momento è scivolato sempre più in fondo nelle gerarchie del reparto offensivo. Fino ad ora ha giocato appena 33' con la Juventus e 18' contro la Lazio mentre nelle ultime tre sfide è rimasto sempre in panchina.In settimana aveva abbandonato anzitempo la seduta di giovedì lamentando un fastidio muscolare ma nell'allenamento di ieri era tornato regolarmente a disposizione del gruppo. A domanda diretta sulla sua crescita Juric ha risposto laconicamente: "Adesso punto su altre soluzioni". Una frase che appare come una bocciatura per un giocatore acquistato definitivamente in estate per 5 milioni dai brasiliani del San Paolo, dopo un iniziale dietrofront che aveva sorpreso i tifosi.