Calcio: via all'Hackathon di Trento

TRENTO, 14 OTT - E' iniziato a Trento, nel polo di Povo, il primo Hackathon del calcio: una maratona di 24 ore alla quale partecipano 180 hacker, innovatori e startupper. Duplice l'obiettivo: elaborare algoritmi che permettano di studiare quali saranno i cambiamenti del calcio del futuro, da un lato, e dall'altro avvicinare questo sport al milione e trecentomila tesserati e ai 32 milioni di tifosi italiani attraverso la match analysis. "E' - sottolineano gli organizzatori - il primo Hackathon istituzionale al mondo, il primo organizzato da una federazione". A spiegare nel dettaglio l'evento Niccolò Donna, responsabile del Centro studi FIGC, che in un incontro con la stampa sottolinea la voglia di colmare la distanza attualmente esistente fra Federazione e tesserati. "Delle loro attitudini e capacità - dice - non sappiamo nulla. Attraverso lo studio dei dati, saremo in grado di sviluppare non solo il 'calcio del futuro' ma anche il 'calciatore del futuro'".