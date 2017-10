Pioli, ora mi aspetto passi avanti

FIRENZE, 14 OTT - "Questa è un'Udinese che vorrà dare continuità, ha qualità e singoli importanti, è una squadra fisica e vogliosa con giocatori di tanta corsa, dovremo fare molta attenzione. A Verona per noi c'è stato un passo indietro, ora mi aspetto dei passi avanti. Voglio una partita attenta e decisa". Così Stefano Pioli alla vigilia della sfida al Franchi, ore 12.30, contro l'Udinese. In mattinata il tecnico viola e la squadra hanno incontrato Diego Della Valle: "Lo abbiamo incontrato stamattina, facendo il punto della situazione su tanti aspetti per crescere anche dal punto di vista della struttura societaria oltre che tecnico. Lui coinvolto? La visita è importante - sottolinea Pioli - ciò che ci siamo detti indica una proprietà attenta, ma io la sento sempre, ci sostiene e ci supporta".