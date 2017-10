Udinese a Firenze per 'continuare così'

UDINE, 14 OTT - Riannodare i fili, interrotti dalla sosta per le Nazionali, della prestazione con la Sampdoria che ha segnato "una traccia positiva". E cercare di raccogliere i primi punti lontano dal Friuli. L'Udinese parte per la trasferta di domani al Franchi alla ricerca di conferme. "Mi aspetto di continuare sulla falsariga della partita con la Samp, per intensità e atteggiamento", anticipa il tecnico dei friulani Gigi Delneri che ritrova Widmer, con i tempi di recupero affrettati a causa dell'infortunio di Stryger Larsen, e Danilo, pronto almeno per tornare in panchina. Ma perde Behrami. "Danilo? E' disponibile", si limita a rispondere a chi gli chiede se, dopo soli 4 giorni di allenamento, non abbia ancora i tempi giusti per reggere i 90'. Facile ipotizzare quindi una conferma della coppia centrale Angella-Nuytinck. "Ma anche Widmer non è al top", aggiunge. Certo però che vista l'assenza forzata del danese, lo svizzero partirà nell'undici titolare. "Non so quanti minuti abbia, spero ne abbia 100''.