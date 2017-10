Premier, Liverpool-Manchester United 0-0

ROMA, 14 OTT - Finisce 0-0 tra Liverpool e Manchster United, big match dell'ottava giornata di Premier League. Ad Anfield va in scena una partita ricca di agonismo e corsa ma che non regala grandi emozioni al tifo. In classifica lo United sale momentaneamente da solo al primo posto con 20 punti, uno in più dei cugini del City, impegnato nella gara casalinga contro lo Stoke. Il Liverpool resta invece a -7 (a quota 13).