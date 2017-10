Mihajlovic, pronti a ripartire

TORINO, 14 OTT - Il Torino è pronto a ripartire, dopo le delusioni nel derby e in casa con il Verona. "In settimana mi sono confrontato con i ragazzi - rivela Sinisa Mihajlovic - e loro l'hanno fatto tra di loro. Gli ho spiegato quello che non mi è piaciuto e le cose che non voglio più vedere. I giocatori hanno la consapevolezza degli errori commessi ma sono allo stesso tempo che quest'anno si farà bene: sono fiducioso". Domani a Crotone sarà un Toro quasi in emergenza, senza Belotti, Acquah, Obi, Barreca e Lyanco. Al centro dell'attacco giocherà Sadiq: "Sarà la prima punta, è il suo ruolo, è migliorato molto ed è giusto che abbia una chance adesso che non c'è Belotti. Non siamo abituati a giocare senza il 'Gallo' e quando è successo abbiamo fatto fatica a segnare". Per fare punti a Crotone contro la squadra allenata dall'ex granata Nicola, "il Torino - ha sottolineato Mihajlovic - dovrà essere cinico, determinato e concreto. Il Crotone è più forte dell'anno scorso, difende e riparte meglio, è più compatta".