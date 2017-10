Spalletti, Icardi ha le spalle grosse

MILANO, 14 OTT - "Icardi, nonostante l’età che ha, è un calciatore con le spalle grosse. Se si misurano sembra quasi Ibrahimovic. Si è messo a disposizione del collettivo. Ha tutte le qualità per poter essere decisivo al di là del gol”: lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia del derby di Milano. “Non siamo alla ricerca della partita della svolta, siamo alla ricerca di continuità, perché vogliamo vincere partite importanti come questa per poter ambire sempre di più alle posizioni alte della classifica. È questa la partita che conta. Dobbiamo farci trovare pronti”. Il tecnico ha chiuso la conferenza stampa della vigilia augurando a tutti i giornalisti un buon derby e cimentandosi, a Inter tv, con una citazione meneghina: “Milàn l’è un gran Milàn”.