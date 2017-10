Genoa, Juric chiede cinismo

GENOVA, 14 OTT - "Ora serve più cinismo e soprattutto migliorare l'ultimo passaggio". Ivan Juric elenca le armi che servono al Genoa per ripartire dopo un avvio di campionato disastroso, ma il tecnico è consapevole che la partita di Cagliari sarà tutt'altro che semplice. "E' una squadra imprevedibile che a volte fa grandi prestazioni ed altre meno. Di certo saranno molto motivati e avranno tanta voglia di vincere arrivando anche loro da un periodo negativo - ha spiegato in conferenza stampa -, ma sono fiducioso e sono convinto da come ho visto allenarsi i ragazzi che si farà una buonissima prestazione". Fondamentali per provare a risalire la classifica i rientri di Izzo e Lapadula. "Nel calcio - continua Juric - conta la qualità e Izzo ne ha in entrambi le fasi, ora deve solo ritrovare il ritmo partita ma si è sempre allenato bene. Lapadula? Ha lavorato con noi tutta la settimana ma non so se sia ancora pronto".