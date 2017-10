Torino: Lyanco, si teme lungo stop

TORINO, 14 OTT - Il difensore del Torino Lyanco ha riportato una lesione parziale del legamento deltoideo del piede destro. Lo hanno accertato gli esami, clinici e strumentali, ai quali il giovane brasiliano è stato sottoposto. I tempi di guarigione "verranno stabiliti - spiega il club granata sul sito - in base all'evoluzione clinica". Si teme uno stop di diverse settimane. Oltre a Lyanco, domani il Torino non avrà altri quattro infortunati: Acquah, Barreca, Belotti e Obi, non convocato Lyanco Vojnovic.