Meroni, Toro depone corona fiori

TORINO, 14 OTT - "Non basta mezzo secolo per sconfiggere il dolore. A sera riguardo Gigi, prima di addormentarmi, la sua foto autografata è appesa nella mia camera. Non lo supererò mai quel giorno sbagliato". Attilio Romero ricorda sul quotidiano Tuttosport quel 15 ottobre 1967 quando lui, grande tifoso del Toro, di cui sarebbe diventato presidente 33 anni dopo, investì Meroni in un corso del centro cittadino. Il giocatore morì poco dopo in ospedale. "Gigi era il mio idolo - scrive Romero - la mia camera era tappezzata di sue immagini e anche nella mia auto avevo una foto, appiccicata a uno dei finestrini posteriori. Poche ore prima avevo litigato allo stadio con un altro tifoso del Toro, proprio per Meroni (...). Per me, come per molti giovani, era persino più che idolo". Questa mattina, prima della partenza per Crotone, il direttore generale del Torino, Antonio Comi, e il direttore operativo, Alberto Barile, hanno deposto una corona di fiori al monumento a Meroni, in corso Re Umberto.