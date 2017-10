Montella, Milan gioca meglio dell'Inter

MILANO, 14 OTT - "Stimo molto Spalletti: è il valore aggiunto dell'Inter, sa ottimizzare le risorse. Il Milan, a tratti, gioca meglio dell'Inter ma veniamo giudicati sui risultati''. Vincenzo Montella alla vigilia del derby elogia così Spalletti, ammette di "averne apprezzato la trasformazione tattica" nel corso degli anni, augurandosi di avere lo stesso "miglioramento" senza però "perdere i capelli". "Sono in credito con lui su alcuni risultati passati - aggiunge - ma dovremo non lasciare campo all'Inter che in attacco abbina corsa e qualità".