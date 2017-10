Montella, -7 da Inter distacco bugiardo

CARNAGO (VARESE), 14 OTT - "Penso che non ci siano sette punti di differenza con l'Inter. Sia come valori mostrati fino a oggi, sia in prospettiva: ora dobbiamo solo dimostrarlo a noi stessi". Vincenzo Montella, nella conferenza stampa alla vigilia del derby, ritiene bugiarda la classifica che vede il Milan sette punti dietro i cugini. "E' un derby di rinascita per entrambe la società - aggiunge l'allenatore del Milan -, si respira nell'aria. Non voglio nemmeno pensare di andare a dieci punti dall'Inter, ma non ci saranno verdetti. Dovremo essere leggeri, rabbiosi e spensierati".