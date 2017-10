Delneri, non giochiamo contro Thereau

UDINE, 14 OTT - "Noi giochiamo contro la Fiorentina, non contro Thereau". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri alla vigilia della partita contro i viola spegnendo ogni possibile polemica dopo le dichiarazioni di inizio settimana dell'ex di turno che ora sogna un gol sotto la Fiesole. L'attaccante francese "ha cambiato maglia ed è chiaro che darà tutto per la Viola. Il mercato è questo. Se segna è giusto che esulti. Il rispetto - ha aggiunto Delneri - è dare il massimo per la maglia, non altre cose. Lui è un giocatore con qualità importanti ma la Fiorentina ne ha anche altri di importanti. E' una squadra completa. Per cui mi aspetto dai miei giocatori una partita intensa e quadrata".