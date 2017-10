Valcke, nessun vantaggio da Al Khelaifi

ROMA, 14 OTT - L'ex segretario generale della Fifa Jerome Valcke nega di aver ricevuto alcun vantaggio indebito da Nasser Al Khelaifi, amministratore delegato del beIN Media Group e presidente del Paris Saint-Germain. La notizia viene riportata dal quotidiano di Doha Gulf Times. "Respingo le accuse contro me e Nasser. Io non ho ricevuto nulla da Nasser, ve lo posso assicurare. Non c'è mai stato nessuno scambio tra me e Nasser. Mai" ha dichiarato Valcke in un'intervista al giornale sportivo francese L'Equipe. Al Khelaifi e Valcke sono indagati dalle autorità giudiziarie svizzere nel quadro delle trattative per i diritti tv delle coppe del mondo di calcio. Le ipotesi di reato sono "corruzione, truffa, comportamento sleale e falso".