Riva al museo Cagliari firma la sua foto

CAGLIARI, 14 OTT - Anche Gigi Riva, bomber rossoblù ancora capocannoniere della Nazionale con 35 reti, ha visitato il nuovo museo del Cagliari inaugurato giovedì sera nella nuova Sardegna Arena. Durante il tour è stato accompagnato dal direttore generale Mario Passetti e da Elisabetta Lobina, direttrice artistica dell'esposizione. Rombo di Tuono, che non era intervenuto al taglio del nastro di giovedì al quale avevano partecipato anche alcuni suoi compagni dello scudetto come Tomasini e Poli, ha osservato con attenzione cimeli e foto che ricordano i quasi 100 anni della storia del club. Prima una passeggiata sul nuovo terreno di gioco. Poi il percorso con tante tappe di "riflessione" per ammirare i compagni di squadra schierati per la foto di rito prima di una partita o una vecchia maglietta. Si è fermato anche a "guardare" se stesso in una immagine che lo ritrae mentre in mezza rovesciata sta fulminando un portiere. E in un'altra che riproduce il suo sguardo in un maxi pannello.