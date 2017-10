Ecuador: sospesi cinque nazionali

QUITO, 13 OTT - Pugno duro della Federcalcio ecuadoregna che ha sospeso a tempo indeterminato cinque giocatori della Nazionale, assentatisi senza permesso alla vigilia del match di qualificazione contro l'Argentina, giocato a Quito e terminato con la vittoria del'Albiceleste per 3-1. L'Ecuador non aveva alcuna possibilità di qualificarsi per i Mondiali in Russia, ma avrebbe potuto eliminare l'Argentina. Il presidente della Federazione, Carlos Villacis, ha fatto sapere che "i giocatori coinvolti sono stati sospesi a tempo indeterminato da qualsiasi chiamata", aggiungendo che si sono resi colpevoli di un atto di indisciplina, senza però entrare nei dettagli.