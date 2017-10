Genoa: a Cagliari torna Lapadula

GENOVA, 13 OTT - L'infortunio di Udine, distorsione al ginocchio con lesione al legamento collaterale, è ormai alle spalle per Gianluca Lapadula che nella prossima trasferta di Cagliari è pronto a tornare in campo. L'attaccante prelevato in estate dal Milan e uomo di punta dell'attacco rossoblù fino ad ora ha giocato solo i 35' della sfida in Friuli ma si è regolarmente allenato con i compagni per tutta la settimana e nella delicata sfida della Sardegna Arena è pronto a far coppia in attacco con Adel Taarabt, oggi in campo regolarmente con i compagni dopo l'affaticamento che lo aveva fermato ieri. Proprio da Lapadula e dal rientrante Izzo si aspetta molto tutto l'ambiente dai tifosi rossoblù sino al neo dg Perinetti che ieri ne sottolineava le assenze pesanti in questa prima parte di stagione.