Serie B cambia date, si gioca 22 e 29/12

MILANO, 13 OTT - La Serie B, nei turni natalizi, giocherà la sera del 22 e del 29 dicembre, non più il 24 e 31 dicembre. E' la novità decisa all'unanimità dall'Assemblea della Lega di Serie B, riunita oggi per trovare un accordo sulla modifica dello Statuto. Le squadre scenderanno in campo alle 20,30 del venerdì, per evitare problemi logistici e magari un calo di presenze dei tifosi. La 18/a giornata, quella della sera dell'Immacolata, invece, si giocherà tra l'8 e il 9 dicembre.