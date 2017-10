Fiorentina: Saponara nuovo stop

FIRENZE, 13 OTT - Nuovo problema fisico per Riccardo Saponara: il trequartista della Fiorentina è alle prese con una metatarsalgia del piede sinistro insorta nei giorni scorsi, di qui la necessità di svolgere un percorso di lavoro differenziato e di conseguenza l'indisponibilità per la gara in programma domenica al Franchi alle 12,30 contro l'Udinese. Le condizioni di Saponara saranno rivalutate nei prossimi giorni e comunque, fa sapere lo staff medico viola con una nota ufficiale, questo problema non ha alcuna relazione con il precedente infortunio alla caviglia che aveva spinto il giocatore a sottoporsi ad un intervento alla fine della scorsa stagione posticipando il debutto stagionale all'ultima gara con il Chievo. L'indisponibilità dell'ex empolese si somma a quella di Gil Dias rientrato dall'impegno con l'Under 21 portoghese con una frattura composta ad un dito del piede sinistro.