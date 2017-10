Mondiali:ct Usa Bruce Arena si è dimesso

ROMA, 13 OTT - Si è dimesso Bruce Arena, commissario tecnico della nazionale di calcio degli Stati Uniti. La decisione è giunta dopo che la squadra a stelle e strisce ha fallito la qualificazione al Mondiale del 2018. Era dal 1986 che gli Usa non mancavano al torneo iridato. "E' il più grande privilegio per qualunque allenatore guidare la Nazionale del proprio Paese e, mentre lascio quel ruolo - ha affermato Ventura, 66 anni - sono onorato e grato di avere avuto questa occasione due volte nella mia carriera". "Quando ho preso l'incarico lo scorso novembre - ha aggiunto - sapevo che si trattava di una grande sfida. Tutti coloro che sono stati coinvolti nel programma hanno dato tutto quello che avevano negli ultimi 11 mesi. Però non ci sono scuse, non abbiamo raggiunto l'obiettivo e me ne assumo la responsabilità. Questo è sicuramente un grande passo indietro per il programma della nazionale maggiore maschile ed ora bisognerà interrogarsi su come possiamo migliorare".