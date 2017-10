Milan: Borini, Inter è un po' favorita

MILANO, 13 OTT - "L'Inter è un po' favorita, questo dice la classifica. Ma i derby sono gare a parte e può cambiare tutto. Non invidio la loro concretezza, noi siamo il Milan e sappiamo quello che possiamo e vogliamo fare. Anche se vincere le partite 1-0 come è successo a loro è importante perché oltre ai punti aumenta la fiducia". Così Fabio Borini a Mediaset Premium parla del derby di domenica sera in cui dovrà contenere, come terzino destro, le sfuriate di Perisic. "È un esame niente male - ammette Borini - ma ho già fatto bene contro El Shaarawy. In campo dò tutto, è la mia arma migliore. Da esterno ho giocato bene due partite, forse ai giovani di oggi non piace arretrare e sacrificarsi per la squadra ma è una questione di generazione e disponibilità''. Borini indica poi gli obiettivi stagionali: "Metterei la firma sulla conquista dell'Europa League e il quinto posto in campionato? È un trofeo in più e garantisce l'accesso in Champions League, quindi direi di sì".