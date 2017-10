Torino: Rincon pronto per Crotone

TORINO, 13 OTT - "Stanco per la Nazionale, ma pronto per affrontare il Crotone". Tomas Rincon carica l'ambiente granata in vista della trasferta del Torino in Calabria. "Un match importantissimo - ha spiegato il centrocampista venezuelano ai microfoni di Torino Channel -, in cui dobbiamo riprenderci i punti lasciati per strada". Voglia di tornare a fare bottino pieno ma senza la foga che ha caratterizzato il suo inizio di stagione, portandolo ad essere diffidato dopo sole sette partite: "Mi spiace aver preso tante ammonizioni, ma sono cose che succedono a chi gioca sempre al massimo". La condizione atletica di Rincon, da pochi giorni papà per la seconda volta, cresce col suo inserimento nel gruppo granata. "Ho trovato ritmo, disputando due belle partite e già contro il Verona mi sentivo meglio rispetto alle gare precedenti - rivela -. Stanco per il viaggio con la Nazionale? Sì, quando si torna da un volo transoceanico la stanchezza c'è, ma le chiavi sono il sonno e il riposo".