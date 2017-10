Zoff, Italia buona squadra,farà Mondiale

ROMA, 13 OTT - "L'Italia andrà ai mondiali, perché è una buona squadra, anche se abbiamo fatto delle partite non bellissime". A dirlo è Dino Zoff, campione del mondo nel 1982, ospite del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'. L'Italia sta giocando in modo un po' disunito? "No, anzi, abbiamo fatto anche delle riunioni..." Si riferisce a quella organizzata dai 'senatori' della squadra senza il ct Ventura? "Io mi ricordo questo tipo di riunioni fatte nei mondiali del 1974 in Germania, duravano cinque minuti e furono un disastro". Chi vi partecipava? "Tutti. Rivera, Mazzola, Riva, Chinaglia. Non c'era l'allenatore Valcareggi, ma c'era il direttore sportivo".