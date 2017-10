Snai: derby di Milano in quota all'Inter

ROMA, 13 OTT - Imbattuta, con sei vittorie su sette partite e soltanto tre gol subiti: l'Inter di Spalletti si presenta al derby di domenica sera con un curriculum da grande squadra. Tutt'altra marcia quella del Milan, che ha perso tre delle ultime cinque partite. Prevedibile, quindi, il favore delle quote ai nerazzurri, la cui vittoria è offerta da Snai a 2,20, con uno scarto di oltre un punto rispetto al 2 rossonero, in lavagna a 3,30. Molto più equilibrato il responso degli scommettitori: il 37% delle giocate si orienta sull'Inter, il 32% sul pareggio, il 31% dà fiducia al Milan. Le ultime due sfide sono finite in pareggio, con identico risultato: 2-2. Il terzo pari consecutivo si gioca a 3,40, la giocata secca su un altro 2-2 paga 11.