Crotone: Nicola,miglioramenti da cercare

CROTONE, 13 OTT - "Ci stiamo esprimendo bene, ma io non sono mai contento, perché ci sono sempre miglioramenti da ricercare". È la filosofia con la quale l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, si prepara ad affrontare il Torino domenica prossima nello Scida. Per il tecnico rossoblu una sfida al suo passato di giocatore. "A Torino ho fatto la mia carriera da calciatore - ha detto - è lì dove sono cresciuto e trovato bene. Il Torino è una squadra di grande qualità più forte della passata stagione. Ma ora ho altre ambizioni, faccio il professionista e tifo per chi alleno". Nicola ha preparato con attenzione la partita: "Siamo una squadra camaleontica che sa adattarsi all'avversario e se in campo lavoriamo da squadra abbiamo la possibilità di imporre il nostro gioco. Che non giochi Belotti poco importa - ha aggiunto - il Torino può sopperire all'assenza con la rosa che ha. Per noi deve essere importante fare quello che abbiamo preparato".