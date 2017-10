Di Francesco: Scudetto? Battiamo Napoli

ROMA, 13 OTT - "Roma da scudetto in caso di successo sul Napoli? Ambire e migliorarsi deve essere un piacere, non un peso. Ma riparliamone domani, se dovessimo vincere". Eusebio Di Francesco dribbla così la domanda sulle ambizioni della Roma e sottolinea che un risultato positivo "può dare maggiore convinzione a una delle due squadre". Chi perderà, invece, "sarà penalizzato, anche dal punto di vista psicologico". Per Di Francesco - che non convocherà Strootman e Schick - domani "chi fa meglio la fase difensiva otterrà un risultato importante".