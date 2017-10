Ecco Milan del Dragone,ecco sponsor Cina

MILANO, 13 OTT - Il Milan di Yonghong Li sottoscrive la prima sponsorizzazione cinese. Stamattina a Pechino, durante la cerimonia per l'avvio delle attività di Milan China, alla quale ha partecipato anche Ettore Francesco Sequi, l'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese, è stato annunciato l'accordo tra il Milan e Alpenwater. Alpenwater è un'azienda cinese produttrice di bevande e acque minerali che diventa così nuovo official partner rossonero. "Siamo estremamente entusiasti - spiega il direttore commerciale del Milan, Lorenzo Giorgetti - di aver lanciato ufficialmente le nostre attività cinesi e avere condiviso il nostro piano d'azione. Grazie a un notevole numero di appassionati c'è un enorme potenziale per un'ulteriore crescita del Milan e per il calcio professionistico in Cina". Con Milan China il club rossonero punta ad aumentare la riconoscibilità del brand sui mercato asiatici in modo da trovare nuovi sponsor e aumentare i ricavi.