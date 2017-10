Kalinic non si allena, salta derby

MILANO, 13 OTT - Nikola Kalinic non si è allenato nemmeno nella sessione di venerdì con il gruppo e a questo punto appare ormai scontato il suo forfait nel derby di domenica contro l'Inter: l'attaccante croato del Milan infatti svolge un lavoro personalizzato, principalmente basato su terapie all'adduttore lesionato durante la gara con la Roma, da 10 giorni ed è in forte dubbio anche la sua presenza tra i convocati per la stracittadina. La speranza del Milan è quella di recuperare Kalinic per la partita di giovedì in Europa League contro l'Aek Atene. Contro l'Inter quindi spazio in attacco ad André Silva, supportato da Bonaventura e Suso.