Una giornata con CR7? Costa 30 mila euro

ROMA, 13 OTT - Incontrare privatamente Cristiano Ronaldo costa e c'è gente disposta a pagare anche 36 mila dollari (30 mila euro) per poterci trascorrere un'intera giorbata assieme. L'asta online per aggiudicarsi un face-to-face con il quattro volte Pallone d'Oro è stata infatti chiusa proprio a quella cifra e il sogno è così divenuto realtà per una californiana appassionata di calcio che ha speso in bitcoin il corrispettivo di 36 mila dollari. La criptovaluta sta rivoluzionando il mercato delle transazioni e, da oggi, CharityStars, mira a sovvertire il mondo del fundrasing digitale con la moneta virtuale. L'obiettivo dell'iniziativa è incentivare le donazioni dei clienti che possono spendere e investire bitcoin per acquisire beni e servizi di valore. I proventi raccolti tramite l'asta saranno devoluti a Forever dream foundation, che regala esperienze uniche a bambini e famiglie in condizioni svantaggiate. La generosa vincitrice riceverà anche due biglietti per una partita del Real Madrid nel 'tempio' del Santiago Bernabeu.