'Allenare il Barca? Ho il cuore'blanco''

ROMA, 13 OTT - "Ho il cuore 'blanco'. Da giocatore è stato lo stesso, dopo il Real Madrid mi hanno chiesto se volevo giocare in altri posti e ho detto no". Zinedine Zidane, alla vigilia della trasferta in casa del Getafe, così ha risposto a chi gli chiedeva se un giorno allenerebbe il Barcellona. Il tecnico francese ha chiarito anche le condizioni di Gareth Bale, fermo per un problema muscolare: "Migliora ogni giorno, ma per ora non può giocare. Ha avuto due infortuni distinti, il primo a Dortmund, quindi un risentimento del sòleo. Al momento non posso dire se tornerà in una settimana o 10 giorni. L'aspetto positivo è che lui vuole tornare il più presto possibile".