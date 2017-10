Juve: Allegri, Inzaghi tra più bravi

TORINO, 13 OTT - "Simone (Inzaghi, ndr) è uno dei giovani allenatori più bravi. Non era facile prendere una squadra in corsa, sta dimostrando qualità tattiche e gestionali. Ha una carriera importante davanti a sé". Massimiliano Allegri si complimenta così con tecnico della Lazio, avversario domani sera all'Allianz Stadium alla ripresa del campionato. "Come lo vedrei sulla panchina della Juventus? Non lo so, perché al momento ci sono io", risponde Allegri ai giornalisti in conferenza stampa.