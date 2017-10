Allegri 'Italia deve andare a Mondiale'

TORINO, 13 OTT - "In questo momento bisogna stare vicini alla Nazionale. C'è uno spareggio importante e l'Italia deve arrivare al Mondiale, non importa come". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali. "Io in azzurro? In futuro vedremo, ma un po' più avanti...", aggiunge il tecnico bianconero, per nulla preoccupato dalla possibilità che lo spareggio tolga energie ai suoi giocatori. "Se avranno bisogno di riposo li manderò in vacanza...".