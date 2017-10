Allegri 'quest'anno tutte contro Juve'

TORINO, 13 OTT - "Quest'anno siamo ripartiti per vincere, ma bisogna sapere che per noi sarà più difficile. Le avversarie - Napoli, Roma, Milan, Inter e la stessa Lazio - quest'anno saranno più arrabbiate e vogliose e noi, sapendo questo, dobbiamo migliorare". Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. "Abbiamo contro tutte le squadre del campionato - aggiunge alla vigilia della ripresa del campionato con la Lazio - e dobbiamo fare qualcosa in più".